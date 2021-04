Gabilondo responde con ironía sobre Sánchez: "No soy tan fácil de llevar"

El candidato socialista a las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, ha sido tajante a la hora de acallar las críticas sobre las acusaciones de la entrada en campaña del presidente Pedro Sánchez. Lo ha hecho durante una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’, en la que ha contestado con contundencia a la periodista, pero también con ironía.

A la afirmación de la entrevistadora de que el presidente del Gobierno ha entrado en campaña y si eso le molesta, el cabeza de lista del PSOE madrileño ha replicado que “primero, no me lleva la campaña”, para lanzar con sarcasmo “ya saben que no soy fácil de llevar”.