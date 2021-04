Gabilondo propone a todos los partidos un cordón sanitario para aislar a Vox

El candidato socialista hizo esta propuesta a todos los partidos, especialmente al PP al que pide que no pacte con esa formación, porque “entre racismo o no, no hay neutralidad y entre fascismo o no, no hay neutralidad”.

El socialista reconoció que le parece “mal” la equidistancia de los populares, pero peor decir que las amenazas de muerte que han sufrido “son inventos o un montaje”. “Lo que hay que hacer es aislar a Vox. Tenemos que luchar para que no ganen poder institucional”,dijo, al tiempo que avanzó que van a evitar “toda presencia en espacios donde esté Vox”.

Gabilondo cree que los partidos de izquierda deben hacer “alguna acción” para dejar claro que, por un lado, están las fuerzas democráticas y por otro la ultraderecha.