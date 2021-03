Gabilondo recalca que no subirá impuestos y pide a Ayuso que "no insulte"

Corbis via Getty Images

Corbis via Getty Images El candidato socialista Ángel Gabilondo el pasado 11 de marzo en el homenaje a las víctimas del 11M.

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido de nuevo “solemnemente” a no tocar la fiscalidad en la región. Gabilondo lleva días insistiendo en que no subirá los impuestos, algo que en la Comunidad, una de las que más ricos tiene de España, penaliza especialmente a la izquierda que lleva casi 30 años alejada del poder.

El socialista, además, ha pedido a la presidenta autonómica que “no insulte”, después de haberle llamado “mentiroso”. “Me comprometo solemnemente a no tocar la fiscalidad durante estos dos años. No voy a tocar el impuesto de sucesiones. La cuestión es que hay que hacer un gran pacto fiscal en toda España para reequilibrar, pero en este momento Madrid es una comunidad rica y tiene recursos y va a tenerlos”, ha insistido Gabilondo en una entrevista en Antena 3.

Después de que este martes Ayuso acusara a Gabilondo de mentir al decir que no quiere subir impuestos, le ha pedido a la presidenta madrileña que “deje de insultar” y ha indicado que él no va a entrar en eso. El socialista busca un “gobierno serio, de verdad” y no uno que “ha fracasado” porque Cs eligió al PP. “No se puede volver a un gobierno de fracaso”, ha lanzado.

Loquillo, toda una inspiración

Gabilondo abrió un debate sobre su personalidad cuando presentó su primer spot de campaña: ‘Soso, serio y formal’. En él dijo que no es un político de marketing, sino un mero profesor que no cree en el espectáculo y que su propuestas no entran en un tuit.

Este martes, tras la polémica, ha revelado que el lema está inspirado en una canción de Loquillo: ‘Feo, fuerte y formal’. “Un poco sí”, ha dicho. No obstante, ha especificado que su verdadero lema es el de “gobernar en serio” y que la política “necesita un sosiego”.