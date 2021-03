Gabilondo será el candidato del PSOE en Madrid si hay finalmente elecciones

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en caso de que finalmente se celebren elecciones en la región el próximo 4 de mayo, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Todo ello a expensas de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya ha recibido en la mañana de este viernes el recurso de la Mesa de la Cámara autonómica en contra el decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

“Yo estoy dispuesto. Tengo convicción, motivación y compromiso con el PSOE. Esto no quiere decir que yo no entienda que si hay otras posibilidades, se planteen con naturalidad. Que yo muestre mi disposición no se trata de que yo esté aferrado a este lugar”, ha trasladado este viernes Gabilondo en una entrevista con Cope, recogida por Europa Press.