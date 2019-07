Gabilondo también se postula como candidato: "Es lo que debo hacer"

“Yo también”. Ángel Gabilondo ha anunciado idéntico objetivo que Isabel Díaz Ayuso tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad. El cabeza de la lista socialista se ha postulado para ser el candidato a presidir la Comunidad de Madrid: “No es que haya un ejercicio de arrogancia al proponerme. El PSOE entiende que debo ser el candidato y yo entiendo que es lo que debo hacer”.

El representante del Partido Socialista ha remarcado su “respeto a la Asamblea y a la democracia en una sesión que no será un mero paripé de algo ya decidido”. Lo ha hecho en una comparecencia ante los medios inmediatamente posterior a la de su rival política y notablemente más corta que la de esta.

“Lo que modestamente le he pedido al señor Trinidad es que me proponga a mí. No porque yo sea superior a nadie, sino porque creo que se dan las circunstancias, principalmente ser la lista más votada -idea sobre la que se ha apoyado en varias ocasiones-. Otra cosa son los argumentos que se puedan dar para pensar lo contrario”, ha explicado.

A este respecto, Gabilondo ha ironizado sobre su supuesta imagen peligrosa. “Me resulta llamativa la alarma que causo yo, ya me buscaré a ver dónde tengo ese supuesto peligro que represento. Ese “hay que parar a Gabilondo no sea que genere un desastre”. La ciudadanía no piensa eso; ha entendido que nuestra propuesta merecía ser la más votada. Me llama la atención que el objetivo de algunas formaciones sea ir contra una propuesta que no extremista sino moderada”.

La posibilidad de una sesión de investidura sin candidato

El independiente pero líder del socialismo madrileño no ha marcado ninguna fecha concreta e incluso se ha abierto a tratar una fórmula poco o nada habitual: celebrar una sesión de investidura sin candidato: “El Artículo 183.1 dice que el presidente propondrá un candidato, pero en el punto 3 dice que si no pudiera proponer uno entraríamos en una sesión sin candidato. Yo estuve en la redacción de ese Reglamento. El sentido era no bloquear la Asamblea y no dejar durante mucho tiempo la investidura en un impasse de meses. En caso así se podría dar una investidura sin candidato. Entonces serían dos meses de tiempo para elegir presidente”.

Pero yo creo que sí puede proponer candidato, tanto en el número de votantes como en el apoyo de otros grupos, para ir a la sesión de investidura. Alguno dirá que con 64 apoyos garantizados no va a haber acuerdo para llegar a los 68 necesarios. Yo no voy a buscar algún apoyo vergonzante que no sea firme ni público; no es nuestro estilo. No buscamos eso. Otra cosa es que un grupo de personas diga lo que hay que hacer, pero yo no aspiro a ser presidente a cualquier precio”, ha añadido sobre la política de pactos.