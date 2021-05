Rufián desafía a Eugenio Pino en su declaración por la 'Kitchen': "¿Haría todo por España? ¿Todo?"

“Usted no es un patriota, es una rémora para este país”, le ha espetado posteriomente Rufián, que también le ha advertido que ERC llevará a los tribunales sus “mentiras” en otra comparecencia anterior en el Congreso, hace tres años, también relativa al supuesto uso partidista de la policía por parte del PP, en concreto por desvincularse de la grabación en el despacho del exministro Jorge Fernández Díaz.

Rufián también le ha preguntado por las conversaciones que constan en el sumario con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. “Ya le he dicho que no voy a declarar, es una falta de respeto. No voy a aclarar nada. ¿Qué tengo que hacer para que no me hagan preguntas?”, se ha quejado Pino.

No obstante, más adelante ―y tras remitirse a lo ya declarado y publicado por la prensa― el ex DAO ha reconocido que en una ocasión le preguntó a José Manuel Villarejo, el excomisario detenido por corrupción, por qué se hablaba de ‘Operación Kitchen’.

Su tesis es que fue el nombre que le puso en una conversación con algún periodista. ”¿Hablaba con él (Villarejo) del dispositivo en torno a Bárcenas?”, le ha preguntado Jon Iñarritu, de EH Bildu, pero Pino ha guardado de nuevo silencio: “No voy a decir más”.