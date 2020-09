Gabriel Rufián lo tiene que aclarar tras las críticas: "Evidentemente NO cobraré nada"

1) No ficho de tertuliano. Es una Mesa política mensual con TODOS los portavoces de TODOS los partidos.



2) Evidentemente NO cobraré nada. Forma parte de mi trabajo como portavoz.



3) Creo positivo no renunciar a ningún espacio mediatico.



4) La cuenta que enlazas es un fake. https://t.co/qstXOgLmSX