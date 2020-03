Rufián: "Nunca me voy a quejar de un escrache"

Para Gabriel Rufián los escraches “van con el cargo”. El portavoz de ERC en el Congreso ha reaccionado al ataque verbal sufrido por Pablo Iglesias este miércoles en la Facultad de Políticas de la UCM, donde un grupo de jóvenes de ultra izquierda le increpó en plena intervención. “Fuera ‘vendeobreros’ de la universidad”, le gritaron al vicepresidente segundo del Gobierno.

Rufián, en un vídeo de Europa Press, asegura haber sufrido algo similar. “A mí me ha pasado, en manifestaciones un sector muy determinado me ha llamado botifler (traidor, en catalán)”. Sin embargo, asegura que “nunca me voy a quejar de eso, porque el que nos lea y escuche quejándonos dirá ‘vente a mi trabajo y verás lo que es duro y lo que vale un peine’”.

“Yo no lo voy a hacer. Se pueden llegar a imaginar que a mí me pasa en muchos sitios y muchos días, pero va con el cargo”, finaliza el político catalán, entre risas.

La acción contra Iglesias ha recibido las justificaciones de Íñigo Errejón y la ministra de Igualdad Irene Montero, quienes ven “muy normal” la protesta y las demandas de los estudiantes