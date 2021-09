Gabriel Rufián, sobre este político: "Es el mejor de nuestra generación"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, fue entrevistado por Hilario Pino en el programa LaSexta Noche de LaSexta, donde repasó la actualidad política, aseguró que su partido apoyará los Presupuestos para que no sean una excusa para evitar el diálogo con Cataluña y habló de su cambio de actitud en el Parlamento.

Porque al diputado catalán le pusieron imágenes de sus inicios en el Congreso, cuando llevó unas esposas durante una sesión de control al Gobierno de Mariano Rajoy o sus rifirrafes en las comisiones parlamentarias.

Rufián aseguró que lamenta que sus llamativas intervenciones sirvieran de excusa para no hablar de lo importante y asumió el error que suponía.

“Ahora soy portavoz del partido catalán más importante”, explicó sobre su cambio de actitud.

“Creo que algunos hemos aprendido a jugar. Hay gente como Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, que entramos en el Congreso hace cinco o seis años, que hemos aprendido a jugar. Lo digo con humildad . Porque si no, das excusas. Hay quien no lo entendió, quien fue a jugar al parchis con fichas de ajedrez. Hay que entender que esto de la política y los medios es parchis, no es ajedrez”, aseveró Rufián.

“Un inciso sólo, ¿está refiriéndose a Pablo Iglesias?”, preguntó Hilario Pino.

Rufián explicó que esta reflexión ya la había realizado “en un artículo” y que cree que Iglesias, “que para mí es el mejor de todos nosotros, de nuestra generación”, no “entendió que había que jugar de otra forma”.

Sobre su salida de la política, Rufián asegura que “siempre” echará “de menos a alguien con la capacidad política de Pablo Iglesias”.