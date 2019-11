Gabriel Rufián pide perdón por lo que ha hecho tras ir a votar

Gabriel Rufián, candidato de ERC a las elecciones de este 10 de noviembre, ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter por la fotografía que se ha hecho a la salida del colegio electoral donde ha votado.

El diputado ha publicado la imagen en la que aparece posando junto a un apoderado de la formación ultraderechista Vox.

“Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie”, ha explicado Rufián.

Sin embargo, el candidato republicano ha reconocido que esta fotografía pueda “molestar”. Y por ello, ha pedido perdón: “Pido disculpas a quien se haya podido enfadar”.