Rufián: "El coronavirus dejará más pobres que muertos"

Ha indicado que la posición de Esquerra es de “abstención pero más cercana al no que nunca”. Ha ahondado en que esta prórroga no corrige los errores del “perverso equilibrio entre salud y economía”. “No les pido que sean muy de izquierdas, sino que sean muy valientes”, ha apostillado.

Según Rufián, no tiene sentido que con los miles de contagios que hay la gente pueda ir a trabajar en metro pero no ir a un velatorio. "No tiene sentido que se pueda seguir pidiendo una hamburguesa por Deliveroo pero que no se pueda enterrar a los padres", ha subrayado.

Solamente se explica, ha añadido, si el Gobierno tiene en una mano los datos y en otra "el teléfono de la patronal".

En este sentido, le ha pedido al presidente que le haga caso "ahora". "No abran la mano. De las seis condiciones de la OMS para flexibilizar el confinamiento, España no cumple ni una", ha aseverado. Rematando esta idea: "Solo hay algo peor que un confinamiento, dos confinamientos. Y vamos de cabeza".

Asimismo, ha pedido evitar el "oportunismo recentralizador". "Han optado por el ordeno y mando", ha agregado Rufián. Por eso ha pedido devolver las competencias, y no por "etnicismo". "El estado de alarma nacional debería dejar paso a la gestión territorial y asimétrica", sostiene.