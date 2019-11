Galicia en Común también consultará a sus simpatizantes el preacuerdo PSOE-UP

La confluencia de Unidas Podemos, Galicia en Común, también consultará a sus simpatizantes el preacuerdo de Gobierno entre PSOE y UP. Así lo ha anunciado la formación gallega en us redes sociales.

Se trata de una votación “diferenciada”, remarcando esta palabra, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de noviembre. En ella llaman a participar a los seguidores de Podemos y de la división en la región de IU, con el nombre de Esquerda Unida.

Los gallegos abrirán el proceso, del que no especifican que sea vinculante, el mismo día que IU, el 22 de noviembre, y un día antes que los morados, que eligieron el sábado 23 para abrir la participación. Hasta el momento no ha trascendido cuál será la pregunta exacta que trasladarán desde la coalición gallega a sus simpatizantes, aunque fuentes de la coalición indican a Europa Press que al no tener censo, la consulta se hará en los partidos y después juntarán los resultados y serán comunicados conjuntamente.