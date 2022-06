Cuca Gamarra asegura que el PP está dispuesto a duplicar el gasto en defensa y apoyar el pacto de Rota

Europa Press News via Getty Images

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra , ha expresado este jueves su disposición a duplicar el gasto en defensa y el despliegue de Estados Unidos en Rota acordado con el presidente Joe Biden , pero ha exigido una “posición conjunta de todo el Gobierno” de PSOE y Unidas Podemos porque si no es así estaría “en cuestión la posición de Estado” del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

El PP pide conocer el acuerdo global

Al ser preguntada si esa llamada se debe a que el Gobierno necesita el apoyo del PP al no contar con el respaldo de Podemos en este tema, Gamarra ha reclamado “una posición conjunta de todo el Gobierno”. “Nosotros apoyaremos lo que apoye todo el Gobierno. No podemos entender otra cosa”, ha enfatizado.

A su entender, si el Ejecutivo “no es capaz de tener una posición conjunta y unida en algo tan trascendental” se confirmaría que en España no tienen “un Gobierno serio y responsable”. Según ha agregado, no sería entendible que no hubiera una posición conjunta de todo el gabinete de Pedro Sánchez.