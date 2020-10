Gamarra pide la dimisión de Illa: “Es usted una especie de Fernando Simón”

“A ustedes nunca les han preocupado las estadísticas. La gestión del Gobierno de España es la peor en todas las valoraciones. El Gobierno fracasó en la primera oleada y está fracasando en la segunda. Cualquier Gobierno hubiera dimitido”, ha defendido la ‘popular’. “Han dejado en un segundo plano la salud de todos nosotros”, ha criticado.

El estado de alarma, “arbitrario y discriminatorio”

Cuca Gamarra asegura que las medidas restrictivas del estado de alarma en Madrid son “arbitrarias y discriminatorias”, algo que no criticaron cuando Madrid aisló a 45 zonas sanitarias dentro de la misma comunidad.

Gamarra ha criticado que no se tomen medidas en Navarra, que efectivamente supera a Madrid en tasa de incidencia, pero está muy por debajo de su ocupación hospitalaria y de su tasa de positividad, los otros dos indicadores marcados para establecer restricciones de movilidad. “¿Por qué no se atreve a dar los datos de Navarra?”, ha planteado. La portavoz del Partido Popular sostiene que los indicadores aprobados en el Consejo Interterritorial para limitar la movilidad de los ciudadanos no tienen “ningún aval científico”, olvidando así que los umbrales fueron fijados por la Comunidad de Madrid, que luego decidió salirse del acuerdo de forma unilateral. No obstante, para Gamarra, el Gobierno “no podía aceptar que fuera la Comunidad la que doblaba la curva”, por eso intervino y declaró el estado de alarma.