Gamarra se enroca e insiste en ligar el intento de golpe en Brasil con la sedición en España

El mensaje de Gamarra en Twitter generó fuertes críticas tanto en el PSOE como entre sus socios parlamentarios, como ERC, mientras que el PP y FAES, la fundación que preside José María Aznar, han compartido su argumento al señalar que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva no rebajaría las penas a los asaltantes, seguidores del expresidente Bolsonaro.

Según la reciente reforma, el delito de desórdenes públicos del que habla Gamarra castiga “la actuación en grupo con la finalidad de atentar contra la paz pública, entendida esta como la normalidad de la convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales y, por último, la existencia de violencia o intimidación”. Existe, además, “una modalidad agravada” cuando el delito es cometido “por una multitud cuyas características (número, organización y finalidad) sean idóneas para afectar gravemente el orden público”, aunque no exige que dicho orden público llegue a verse efectivamente afectado o impedido. Basta, simplemente, con haberlo puesto en peligro.

Sin embargo, un asalto del Congreso o del Senado en España no se consideraría nunca un desorden público, sino un delito contra altas instituciones de la Nación o uno de rebelión.

Si la violencia no tiene fuerza suficiente para forzar un cambio de gobierno o no se trata de una actuación con esa finalidad, Bosch explica entonces que hablaríamos de un delito contra las altas instituciones del Estado, recogido en el artículo 493. En todo caso, el magistrado no contempla en ningún modo que un escenario similar al de Brasil en España se juzgara como un delito de desórdenes públicos.