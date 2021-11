Ganaderos irrumpen en una fábrica de Puleva en Granada para exigir precios justos para la leche

Los ganaderos andaluces han elevado este jueves el tono de sus protestas para reclamar precios justos para la leche y, en el transcurso de una concentración convocada a las puertas de la fábrica de Lactalis Puleva en Granada, han quemado neumáticos y lanzado purines para posteriormente derribar la verja de entrada e irrumpir en las instalaciones.

Su presencia en el interior de la planta se ha prolongado durante unas dos horas en las que no se han registrado incidentes, por lo que no se han producido detenciones, según han detallado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de la Policía. La concentración se ha disuelto tras finalizar la reunión que han mantenido con los directivos de la empresa a fin de abordar esta problemática, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo concreto, según han detallado fuentes de UPA Andalucía.

La protesta, convocada por las organizaciones agrarias representativas del sector lechero andaluz ―Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la Organización de Productores del Sur― ha arrancando a las 11:00 a las puertas de esta fábrica con la asistencia de cerca unas 800 personas además de tractores y otros vehículos, según los convocantes, y de medio millar según la Policía Nacional, que ha desplegado a los antidisturbios.

Frente a la fábrica los ganaderos han lanzado huevos y purines, y han quemado neumáticos. Posteriormente, una decena de ellos ha comenzado a empujar la verja de entrada hasta que un tractor la ha derribado y la gente se ha introducido en el interior sobre las 12:00.