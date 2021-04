Todos los ganadores de los Premios Oscar 2021

Handout via A.M.P.A.S. via Getty Images

Handout via A.M.P.A.S. via Getty Images

La 93ª edición de los premios de la meca del cine se celebra en esta ocasión en la estación central de trenes de Los Angeles, al aire libre. Aunque se ha intentado que no sea una gala vía Zoom, sino principalmente presencial, sí habrá conexiones con otros lugares. Entre ellos, con dos espacios en Londres y París para que los nominados europeos que no han podido viajar puedan estar presentes.

Judas and the Black Messiah, de Shaka King

Daniel Kaluuya, por Judas and the Black Messiah

LaKeith Standfield, por Judas and The Black Messiah

Judas and the black messiah

The Man How Sold His Skin

Judas and The Black Messiah

Hear My voice The Trial

News of the World

The One and Only Ivan