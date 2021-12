Garamendi (CEOE) advierte de que no pactarán una reforma laboral que no sea "buena" para las empresas

“Si es para mejorar estaremos, si pensamos que no es bueno, diremos que no”, ha añadido el presidente de la patronal que rechaza sentirse presionado por el Gobierno. “No me siento presionado por nadie (...) mi obligación es que no me presione nadie”, ha añadido Garamendi.

Gobierno, patronal y sindicatos han intensificado esta semana el ritmo de las reuniones, con citas previstas a diario, para avanzar en los cambios en la reforma laboral con el objetivo de consensuar un acuerdo antes de final de año.