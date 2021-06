Garamendi (CEOE) matiza sus palabras sobre los indultos: "Vamos a aclarar..."

Garamendi ha asegurado que “la Constitución permite que pueda haber indultos”, pero que “eso no significa que nosotros tengamos opinión, porque hay empresarios que creen que debe ser de una manera y otros lo ven de otra”.



A la pregunta de si los indultos podrían contribuir a la normalización, Garamendi ha remarcado que no le correspondía contestar a esa pregunta, porque “soy el presidente de la CEOE y no soy político”.



En esta línea, ha defendido “la legalidad” y la Constitución, y ha opinado que hay un “espacio enorme” para hablar dentro de ese marco legal.