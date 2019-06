García Egea (PP): "Vox es necesario en la ecuación"

La ultraderecha es necesaria en la ecuación. Así lo ha reconocido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en declaraciones al programa Fin de Semana de la Cadena COPE, donde ha respondido al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que criticó a Ciudadanos por pactar con Vox.

García Egea dice que él no recibe “instrucciones de Francia” y que Vox “es necesario en la ecuación” para formar los “gobiernos de la libertad” en muchos municipios a los que, ha subrayado, no se les puede achacar “ni un pero”.



“Yo recibo instrucciones desde la Gran Vía de Madrid, la Diagonal de Barcelona o cualquier otra calle del territorio español; yo no recibo instrucciones en ningún caso desde Francia porque mis electores son españoles y son ellos ante quienes tengo que rendir cuentas del trabajo que hago”, ha afirmado.