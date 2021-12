García Egea se equivoca y llama así a Yolanda Díaz en el Congreso

El ‘número dos’ del PP, Teodoro García Egea, ha cometido un curioso error al referirse como “presidenta” a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión de control del Gobierno.

″¿Ha contado usted en El Vaticano el sufrimiento que han causado sus políticas en las familias españolas? Desde que usted es presidenta...” ha dicho antes de detenerse y matizar: “Vicepresidenta, todavía no es presidenta”. Y ha provocado la risa entre su propia bancada.

Además, Egea ha preguntado irónicamente si la visita de Díaz a Roma había conseguido que se arrepintiera de forma real: ”¿Se arrepiente usted de querer derogar la reforma laboral o de no plantear las medidas de Casado?”.

“Somos el primer país que hace una huelga de juguetes antes que una por el precio de la luz. Hace poco dijo que sabía antes que nadie del coronavirus, ¿por qué ha esperado dos años para ilustrarnos sobre ello?”, ha rematado Egea.

Díaz ha comenzado citándole el capítulo 19 (versículos 23:30) del evangelio de San Mateo. “Ya que le preocupan algunos viajes, repase usted, San Mateo 19:23-30″.

“Y a la cuestión, señor García Egea, ¿sabe cuál es el problema del Partido Popular? Que mientras la OMS reconoce la gestión de la pandemia de España y también el éxito de vacunación de este país, su partido no es solo capaz de convertir en rédito político sino que no es ni capaz de satisfacer como país los logros colectivos que hemos tenido. Quizás en política, señor García Egea, no vale todo”, ha zanjado Díaz.

Con todo, el momento más tenso de la jornada lo ha protagonizado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables como el niño cuya familia está siendo acosada en Canet del Mar y le ha espetado: ”¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?”.

Casado ha lanzado esta pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, en un cara a cara en el que le ha criticado no haber acudido a este tipo de debates desde hace un mes.

La pregunta inicial del presidente del PP versaba sobre el momento en el que se celebrará el debate sobre el estado de la nación, pero al formularla se ha referido a diversas cuestiones.

Así, ha vaticinado que el presidente del Gobierno acabará rindiendo cuentas ante la justicia y una comisión de investigación “por ocultar la pandemia mientras se infectaban miles de españoles tal y como ha revelado su vicepresidenta Díaz”.