García Egea: "Si hubiéramos hecho caso a Cayetana, hoy el PP sería una muleta de Sánchez"

“Hay que preguntarse a quién beneficia que se hable de cuestiones internas. Es evidente que a Sánchez y perjudica al PP. Por lo tanto, ahí no me van a encontrar”.

Son las palabras de Teodoro García Egea, secretario general del PP, en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia.

Tres preguntas después, cuando le mencionan a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada de su partido, y el libro que ha publicado criticándole duramente, García Egea responde:

“Lo que pido a los diputados es que si escriben un libro, lo hagan para desarrollar nuestras propuestas, y si hacen una obra literaria señalen los puntos flacos de Sánchez y los fuertes de Casado. Más allá de las anécdotas , si hubiéramos hecho caso a Cayetana, hoy el PP sería una muleta de Sánchez. La valentía política no se demuestra en quien dice palabras más gruesas de los compañeros, sino cuando el partido se la juega”.

El ‘número dos’ de Pablo Casado asegura que en el seno del PP “no hay ninguna pelea” sino “normas que todos tenemos que cumplir, y trabajar en lo importante, no despistarse”.

Por eso pide “al PP, a todo el PP” que se dedique “a hablar de lo que le interesa a la gente, no de temas internos”.

Preguntado por las críticas a su excesiva influencia, García Egea afirma tener “unas competencias atribuidas” y dar su “opinión siempre, independientemente de que siente bien o mal”. “Muchos que me critican no me conocen. Tampoco me importa”, agrega.