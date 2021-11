Teodoro García Egea, en el punto de mira

Es tal la animadversión que ni se hablan y hasta la presidenta madrileña le ha bloqueado en el Whatsapp de unos de sus dos teléfonos (el importante, el de las llamadas más exclusivas). En en el entorno de Ayuso llegan a deslizar que García Egea ha jugado incluso a hacer dudar de que ella fuera candidata en los comicios. Y, en cambio, el secretario general no soporta que personas ajenas a la estructura -léanse Miguel Ángel Rodríguez y los suyos- quieran controlar los tiempos y las formas del partido.

García Egea , como señalan muchos en el partido, es el “poli malo” de Génova 13. Y no puede perder este pulso ante el partido en Madrid, sería enterrarse como secretario general. La decisión de la dirección está tomada: el congreso se celebrará cuando toque y se podrán presentar candidatos alternativos a Ayuso. La madrileña y Miguel Ángel Rodríguez se han convertido en las bestias negras del ‘número dos’ del partido.

Europa Press News via Getty Images Ayuso, Egea y Almeida

Europa Press News via Getty Images Egea, Casado y Álvarez de Toledo

Así describe Álvarez de Toledo a García Egea: “La suya es una manera de entender la política a través del ordeno y mando más crudo y más brutal. Es el sometimiento de cualquier atisbo de sensibilidad, inteligencia, deliberación, debate y libertad. Expresiones que yo he oído y que ahora se reproducen en el caso de Ayuso como ‘esta va por libre’, ‘es un verso suelto’, ‘no acata la autoridad’, son etiquetas lamentables que se aplican al normal ejercicios la personalidad dentro de un partido político”. Con este cruento análisis: “Es la sumisión a través de una acción testosterónica que va causando devastación interna. Esta forma de dirigir no es que me causara daño a mí o pueda causársela a Ayuso, es que está causando profundo daño a la organización”. Por eso, insiste en que el secretario general hace “trampas retóricas”.

De hecho, en su libro, Álvarez de Toledo dice que fue con García Egea con quien ha tenido la reunión “más desagradable” de su vida: “Por el nivel de agresividad, de insensibilidad y de irracionalidad”. Con esta confesión: “Practicó el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y medios”. A su juicio: “Quería una portavoz florero”. “La mía fue una operación de derribo a cámara lenta, iniciada desde el primer minuto, sin que yo fuera del todo consciente al principio pero que a partir de una serie de incidentes fui descubriendo. Primero con incredulidad, segundo con estupor y al final con profunda tristeza y desencanto”, relata. En la obra desvela una conversación entre ella y Casado, en la que él le hace esta confesión: “Reconozco que yo le he entregado todo el poder a Teodoro”.

Estas palabras han provocado un malestar enorme en la dirección del Partido Popular, uniéndose a la polémica por la lucha con Ayuso. Esto supone un desgaste para un partido que vivía un momento dulce en las encuestas y que en las últimas semanas ve las consecuencias demoscópicas de las batallas internas. Asimismo, hay bastantes diputados a los que les han escocido las declaraciones de su exportavoz. Pero también hay sectores del partido que señalan que la diputada ha puesto letra a lo que muchos piensan en privado y no se atreven a decir ante las cámaras sobre el secretario general.