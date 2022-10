García-Gallardo se pone nervioso ante esta pregunta de La Sexta y se acaba acordando hasta de Wyoming

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo , se ha puesto este lunes nervioso ante las preguntas de LaSexta sobre los insultos que el dirigente de Vox dedicó al diputado Francisco Igea y por tildar de “tragedia familiar” y no “asesinato machista” la muerte de una mujer a manos de su marido en Palencia.

El vicepresidente será de buena familia, pero está sin educar. @juan_ggallardo el vicepresidente adolescente al que tengo que educar en cada pleno. Hoy me ha insultado en mitad del pleno. Vean el momento pic.twitter.com/dWtKVV4Zu2

En los exteriores de un centro comercial, García-Gallardo ha atendido a la prensa y la reportera Ángela Vera, de LaSexta, le ha preguntado si se arrepentía de haber llamado “imbécil” hace dos semanas al diputado de Ciudadanos. “Usted incluye una valoración en su pregunta que no acepto”, le responde el político. La periodista rápidamente le contesta: “No he valorado, le he dicho si se arrepiente de habérselo llamado”. El dirigente rehúye la pregunta y se limita a responder que todo lo que tenía que decir sobre este asunto ya lo expuso “en las Cortes”.