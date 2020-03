García-Page da marcha atrás tras rechazar cerrar los colegios alegando que "hay gente que quiere 15 días de vacaciones"

Emliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha convertido en protagonista negativo este jueves en las redes sociales tras la rueda de prensa que ha dado por la mañana sobre el coronavirus.

Mientras en otras regiones se decretaba la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, el presidente regional daba sus motivos para no hacerlo.

Lo hacía del siguiente modo, como se puede ver en el vídeo a partir del minuto 22:15:

“Las decisiones es importante que se tomen de manera proporcionada. Sobre todo porque hay un malentendido de la gente que piensa que tomando decisiones antes de tiempo se pueden evitar los riesgos. No se equivoquen, en una sociedad como la nuestra... Madrid ha tomado decisiones, pero a partir del viernes que viene, en función de la cantidad de miles y miles y miles de ciudadanos que salgan de Madrid, esas decisiones ya no le corresponderán a Madrid, lo serán en el conjunto de España. Por tanto, no nos engañemos, vivimos en una sociedad abierta, una sociedad que no ha decidido confinarse, que no ha decidido confinarse en casa. Por consiguiente, tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque como que jueguen en un recreo. Punto. Y hay que hablar claro a la gente. Y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos, bajo ningún concepto, ¿eh? Estoy siendo claro, duro y directo. Hay que intentar supeditar las decisiones a la normativa sanitaria”.