García-Page dice ahora que sus opiniones sobre Feijóo eran "personales" y cierra filas con el PSOE

En la entrevista, García-Page asegura que no comparte que se llame “insolvente” desde el Gobierno a Feijóo porque no cree “que sea acertado”.

Ahora, García-Page matiza: “Yo he hecho acuerdos con el señor Feijóo y cuando lo he hecho, era sobre la base de que me parecía solvente poder firmar con él. Lo que sí tengo muy claro es quiénes son los insolventes, que son los que buscan romper lo que es el interés general”, sin referirse a qué partido se refiere.

“Que no me busquen”, ha dicho a quienes, según García-Page, pretenden atacarle. Porque dice el presidente regional socialista que “no hay guerra ninguna” con la dirección del partido. “Yo cierro filas con mi partido, lo cual no me va a llevar nunca ni a insultar ni a decir lo que no pienso”.