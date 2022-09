García-Page lanza otro aviso a Sánchez por sus socios: "El PSOE sufrirá un castigo"

Defensa de Feijóo: “No es insolvente”

Mucho más laxa es su actitud con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que no ve “insolvente” y destaca su carrera política frente a los ataques vertidos por su partido y por el propio Sánchez en el debate entre ambos celebrado en el Senado. “Tengo un buen concepto en lo político y en lo personal (de Feijóo), al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública. Creo muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las urnas, sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este Gobierno más que razonable en los últimos años. No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado”, ha dicho.