Garicano: "Es muy duro, llevo sin ver a mis hijos mucho tiempo, se me hace cuesta arriba"

El líder de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha convertido la mesa de su salón en Madrid en su oficina provisional estos días: “Estoy bien, mientras haya salud es lo más importante. Espero que la gente se cuide y salgamos lo mejor posible”, confiesa.

Recibe virtualmente a El HuffPost en ese salón durante una entrevista en directo en Instagram. Está trabajando “muy duro”, dice al principio, a la vez que explica que está escribiendo muchos documentos, planteando propuestas como un ‘bazuca europeo’ económico para ayudar a empresas, sanidad y empleo y haciendo reuniones por videconferencia.

Él está en Madrid pero sus hijos viven a dos mil kilómetros en Holanda, su madre está en Valladolid y su esposa trabaja en el Hospital Ramón y Cajal en la capital. Y se abre: “Este cierre de fronteras es muy duro, llevo sin ver a mis hijos mucho tiempo, se me hace cuesta arriba”.

Hace la compra cada cuatro días (“tengo una tienda cerquita”) y también ha salido alguna vez a la farmacia, pero está encerrado todo el día. De vez en cuando hace ejercicio subiendo por las escaleras los once pisos del edificio. “Espero que el señor Simón no me eche la bronca”, apostilla.

“A primeros de mayo”

¿Hasta cuándo estaremos así? “Me inclinaría a que vamos a poder quedar con los amigos para tomar una cervecita a primeros de mayo”, vaticina. “Sería un resultado más o menos positivo”, comenta Garicano.

Y está preocupado por las consecuencias económicas: cómo recuperar la situación y que los turistas vuelvan a sentirse cómodos, que quieran volver a España. “Eso no sé cuánto tiempo va a llevar”, reflexiona. Para afirmar: “No tengo duda de que va a ser una situación más difícil que la crisis de 2008″.

“Lo que estamos haciendo ahora es meter a la economía en el congelador, no tiene precedentes en la historia económica de un país”, asevera el eurodiputado de Cs. Tiene claro que ha habido además un periodo insolidario del resto de Europa viendo a Francia y Alemania guardando el material médico. Ahora parece, sostiene, que se están tomando decisiones “más de la mano”.