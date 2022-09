Entonces Nierga ha plateado una cuestión: “Perdone, a mí si me atracan me preocupa igual que me atraque un extranjero que me atraque un nacional”. “Totalmente”, ha concedido Garriga. ”¿Por qué expulsar a un extranjero que está en situación legal y por qué no expulsar al nacional?”, ha cuestionado la periodista.