Garriga (Vox) se pone ahora a criticar a Manuela Carmena por esta decisión

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusa a la izquierda de impregnar todo de ideología y aprovecharse para ello del dinero público recaudado de los impuestos de los ciudadanos, incluso los semáforos o los pasos de cebra “pintados de colorines”.



“Nosotros queremos que en los ayuntamientos no se destine dinero de los impuestos para pagar sus fiestas ideológicas ―apunta en una entrevista con Europa Press―. Como por ejemplo cambiando los semáforos y los pasos de peatones pintándolos de colorines”.



Garriga explica así la “guerra cultural” que Vox quiere llevar a “cada esquina” en las elecciones municipales del mes de mayo, en “defensa de lo heredado de nuestros padres y abuelos”. “En el último año la izquierda ha avanzado ideológicamente pisoteando no solo lo recibido en herencia, sino los derechos y libertades”, ahonda.



En este paquete incluye los semáforos aprobados por la exalcaldesa de Madrid Manuel Carmena para hacerlos más inclusivos, los pasos de peatones e incluso “los polideportivos”. Por ello, Vox hará propuestas concretas en las elecciones municipales de mayo, pero sin olvidar que el debate de las ideas forma parte de su “AND”.



El ‘número dos’ de Santiago Abascal cree “fundamental” que haya un partido dispuesto a dar esa “batalla” en “cada salto ideológico de la izquierda”. “La pasividad, ver cómo van desmantelando nuestro Estado de Derecho, esa no es nuestra actitud”, avisa.



En este sentido, garantiza que Vox no va a “arriar ninguna bandera” y defenderá que el dinero de los ciudadanos recaudado con los impuestos se destine a mejorar el Estado del bienestar y los ayuntamientos reduzcan el gasto político.