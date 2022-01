Garzón cuenta que Sánchez y Díaz ya han hablado de la 'polémica': "Ella no me ha transmitido que haya molestia"

De polémica nada; lo que hay es un “bulo”, explica Alberto Garzón tras el jaleo que se ha formado por sus declaraciones sobre la ganadería en España al diario británico The Guardian.

Las palabras del ministro de Consumo han generado un impacto muy fuerte en la política y la sociedad españolas a raíz del mensaje publicado por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Las discrepancias, como no podía ser de otra manera, han llegado a La Moncloa.

No obstante, Garzón niega que haya tensiones internas a pesar de los evidentes desencuentros con otros ministros de la parte socialista. En una entrevista en Hora 25 (Cadena SER), ha explicado que él no ha hablado con Pedro Sánchez, pero sí lo ha hecho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ‘voz cantante’ de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno. Y de esa conversación, la propia ministra de Trabajo le ha transmitido que no hay problema con el presidente.

“Yolanda y Pedro han hablado. Lo hacen todos los días o casi todos, y me consta que lo han hablado. No sé qué conversación tuvieron pero sé que nosotros llevamos a cabo una política que puede coincidir con el PSOE o a veces no y Yolanda no me ha transmitido que hubiera ‘molestia’”, ha apuntado el titular de Consumo.

Él sí ha mantenido una conversación con Díaz (además de con la secretaría de Estado de Comunicación): “Sí, hemos hablado y ella también ha salido a defender lo que hoy es de cajón y será más de cajón el año que viene”, ha añadido, en referencia al tuit publicado por la vicepresidenta segunda.

En esa publicación no menciona a Garzón, pero sí defiende un postulado idéntico, a favor de la ganadería extensiva y contra las llamadas macrogranjas.