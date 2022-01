Garzón da por hecho que seguirá como ministro pese a la polémica de las macrogranjas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón , no cree que la polémica generada a raíz de sus declaraciones sobre las macrogranjas en The Guardian le vaya a costar el puesto en el Gobierno.

“Y en ese mensaje yo me siento extraordinariamente cómodo. Yo soy una persona de convicciones y voy a seguir diciendo lo que creo, no lo pienso abordar desde otra perspectiva”, agrega.

Tampoco ha echado de menos el apoyo de ningún compañero de Gobierno, preguntado en particular por el ministro de Agricultura y por la de Transición Ecológica. “No puedo comprometer a ningún otro compañero de Gobierno. Como ministro de Consumo, suscribo cada cosa que hemos hecho, pero no debo opinar sobre el resto de ministerios. No me corresponde”, afirma.

“Tenemos que normalizar que somos el primer gobierno de coalición donde hay diferentes partidos, con diferentes intereses y programas, y que hemos pactado un marco común, y fuera de eso puede haber discrepancias. Yo me siento cómodo trabajando dentro de la línea estratégica de este Gobierno y no puedo responder por opiniones de otras personas. Este es un Gobierno que declaró en 2020 la emergencia climática, que son palabras mayores, y que hacemos bandera de la evidencia científica”, añade.

De quien sí recibió el apoyo fue de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno, quien le envió un mensaje de apoyo. “Sí, ella está totalmente de acuerdo con lo que decimos. Entendemos que vivimos una crisis ecosocial con pérdida de biodiversidad, cambio climático, una contaminación que amenaza con destruir la vida en el planeta”, explica.