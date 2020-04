Garzón niega que el Gobierno ordenase minimizar críticas a su gestión: "Quien hizo esa declaración se equivocó"

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images El ministro Alberto Garzón, en el Congreso el 3 de febrero de 2020. (Carlos Alvarez/Getty Images)

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha negado este lunes que el Ejecutivo haya pedido a la Guardia Civil que trabaje para minimizar la críticas a la gestión de la crisis sanitaria como aseguró el jefe del Estado Mayor, el general José Santiago, en la rueda de prensa de este domingo para informar sobre la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus.



“Es obvio que no lo pidió”, ha indicado Garzón en entrevista en Radiocable recogida por Europa Press al preguntarle si el Gobierno realizó esa petición la Guardia Civil y ha atribuido las manifestación de Santiago a “un lapsus o un error de interpretación”.



“La persona que hizo estas declaraciones se equivocó al formularlas, porque es obvio que la libertad de prensa está garantizada, especialmente en esta crisis”, ha indicado Garzón.



El ministro ha explicado que el “gobierno no pretende coartar en absoluto el derecho a la critica, que es legítimo” y ha precisado, en relación a los bulos y fake news, que el interés del Ejecutivo es “limitar, al igual que en otros países, el tipo de contenido que afecta duramente a la gestión de la crisis sanitaria y que iría más allá de la política”.



“Difundir una información que lleve al pánico no es una crítica, es un intento de menoscabar la democracia y hay que ser absolutamente garantistas en esa línea”.