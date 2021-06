Xabier Fortes ha entrevistado este jueves al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en La noche en 24 horas. Garzón ha acusado a la oposición de “encender la política con palabras gruesas” y un “discurso incendiario”.

El ministro también ha lamentado que España no tenga una derecha conservadora “homologable” a la europea como la que representa, a su parecer, la canciller de Alemania, Angela Merkel. “Tenemos algo más parecido a Trump, un populismo nacionalista español que está en contra de lo que haga el Gobierno”, ha apuntado el ministro durante la entrevista en TVE.

Preguntado por la concesión de indultos a los presos independentistas, Garzón ha defendido que es una “herramienta legítima y necesaria” que ayuda en la “apuesta por el diálogo, la paz y la convivencia” en un “problema” que España arrastra desde hace “mucho tiempo”.

En esta línea, el titular de Consumo ha criticado que PP, Vox y Cs se opongan al diálogo con Cataluña porque, en su opinión, “la alternativa no existe”. “La opción de no querer escuchar lo que no te gusta es la antipolítica”, ha insistido, al tiempo que ha asegurado que no es partidario de una amnistía para los presos catalanes.