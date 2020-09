El primer gato infectado por covid-19 en España no murió de la enfermedad

liuyushan via Getty Images

liuyushan via Getty Images Imagen de archivo de un gato doméstico.

“Negrito”, el primer gato infectado con SARS-CoV-2 en España, no murió de covid-19, fue asintomático y convivió en el mismo hogar con otro gato que también contrajo el virus transmitido por sus propietarios, según los detalles que ha revelado la necropsia y los análisis hechos al gato superviviente.

Un equipo de investigación en coronavirus del IRTA-CReSA junto con investigadores del IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Centre (BSC) y veterinarias del Hospital Veterinario Sant Mori de Badalona han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) los resultados de los análisis posteriores a la necropsia del gato infectado.

Los datos de estos análisis confirman que tanto “Negrito” como otro gato que convivía en el mismo hogar sufrieron una infección aparentemente asintomática, pero en ninguno de los dos animales el SARS-CoV-2 agravó su salud ni fue causa de muerte.

El estudio apoya la teoría de que los gatos se pueden infectar por SARS-CoV-2 y generar una respuesta inmunitaria eficaz contra el virus, pero que no pueden transmitirlo a las personas.