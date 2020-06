El guardaespaldas al que Meghan y Harry pagan 6.250 euros diarios

'The Oprah Show'.

Su compañía, Gavin de Becker and Associates, ha dado servicio entre otros a los Beckham, Jeff Bezos, Elizabeth Taylor, Meryl Streep o John Travolta. La empresa asegura que está protegiendo a 90 de las familias y personas más prestigiosas del mundo, y no a precios baratos, como era de esperar teniendo en cuenta para quién trabaja. Cobra hasta 7.000 dólares (6.250 euros) diarios.

Las referencias de Gavin de Becker no pueden ser mejores: ha trabajado para el gobierno estadounidense como consejero para evitar las amenazas a las que se pudiese enfrentar el país, como publica The New York Times.