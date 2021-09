Genalguacil, el pueblo-museo acorralado por el incendio de Sierra Bermeja

El arte para integrar la naturaleza

Esa naturaleza que engloba el concepto de arte de Genalguacil no es fácilmente sustituible después de un incendio de estas características. “Esto no es una casa en Marbella que a los dos años tienes construida otra. Esto no se puede construir como se construye una casa”, señala Herrera quien apunta a que para él “lo primero son los seres humanos y después la parte medioambiental”.

Un desastre “evitable” con precedentes

“Lo que está claro es que nosotros vamos a luchar por el futuro de este pueblo y no nos vamos a rendir”, señala y recalca el carácter del genalguacileño. “Tenemos un modo de sobrevivir y de luchar especial. Si algo tenemos es la lucha, no nos rendimos y de hecho, con esto voy a llegar a donde tenga que llegar. No me voy a rendir. No voy a entrar en el discurso político, pero voy a luchar”, sentencia. Tal y como señala su alcalde, Genalguacil toma ya como bases el arte y la naturaleza y van a seguir luchando para que ambos sigan en pie y este desastre no se vuelva a repetir.