La Generalitat de Cataluña no encuentra ningún banco que avale las fianzas del Tribunal de Cuentas

AFP via Getty Images El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (centro izq) junto al exvicepresidente catalán Carles Puigdemont, en Bélgica.

Este martes arranca una contrarreloj en la Generalitat de Cataluña. El Govern no ha encontrado aún ningún banco que avale las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat , a quienes reclama 5,4 millones de euros por la promoción exterior del ‘procès’. Y todo cuando faltan 24 horas para que venza el plazo límite.

El Tribunal de Cuentas dio 15 días a los afectados para hacer frente al pago, que actuaría como fianza, hasta que se emita una sentencia. El problema, según fuentes próximas a los ex altos cargos citadas por La Vanguardia , es que la caja de solidaridad que abrió el independentismo —Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana— para pagar el coste del procès está vacía tras asumir la causa por el referéndum del 1 de octubre y por la consulta soberanista del 9-N.

“Todo esto no ayuda a que se vaya normalizando la situación de las relaciones entre España y Cataluña”, ha lamentado el portavoz del PDeCAT.

“Si ahora no hay ningún banco español que esté facilitando esta situación, habrá que buscar un banco fuera del Estado español”, ha resumido Bel, quien también ha cargado contra el Tribunal de Cuentas por su negativa a conceder un aplazamiento para la entrega de las fianzas.

Bel ha atribuido la negativa de bancos españoles a proporcionar ese dinero a la campaña en su contra que podrían lanzar algunas formaciones políticas si lo hicieran, pese a que esta operación no supone “ningún riesgo para las entidades”.

La creación de ese fondo, que cubriría los pagos de los empleados públicos que no cubran las pólizas por responsabilidad civil de la Generalitat, ha abierto la primera confrontación directa entre Moncloa y Generalitat tras los indultos a los condenados del procès y el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, del que salió el compromiso de reactivar en septiembre la mesa de diálogo entre gobiernos.

El Ejecutivo ya estudia si el decreto del fondo se ajusta a la ley, pese a que el portavoz del PSC, Salvador Illa, dijo que el decreto se ajusta al marco legal. No obstante, el propio Sánchez advirtió de que en caso de que no cumpla las normas, a Moncloa no le quedará más remedio que recurrir. Y todo porque la fórmula que ha encontrado la Generalitat para “cubrir provisionalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos”, según contó el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, va a llevar al Tribunal de Cuentas a una situación “inédita” como reconoce una fuente del organismo citada por La Vanguardia.

Lo cierto es que es muy poco habitual que el Tribunal de Cuentas se tope con que la parte afectada por el uso irregular de fondos públicos, en este caso la Generalitat, sea la que afronte el pago de la liquidación provisional. Esa misma fuente del órgano citada en el diario catalán sostiene que, en principio, el tribunal no puede aceptar un aval cuando está detrás la Generalitat porque es un “fraude de ley”.