La Generalitat niega que el veto a Junts en la Mesa provenga del Gobierno

David Zorrakino / Europa Press via Getty Images La conseller de Presidencia, Laura Vilagrà, en una foto de archivo

En este sentido, desde el ala de Esquerra en el Govern, la conseller de Presidencia, Laura Vilagrà, ha contestado a las acusaciones que conforman el argumentario de Junts y ha dejado claro que el Gobierno de España no está detrás del veto . La integrante del Ejecutivo catalán ha explicado que “es rotundamente falso que la Moncloa supiese y vetase” los nombres propuestos por JxCat para formar parte de la delegación de la Generalitat en la mesa de diálogo y ha atribuido la crisis a las divergencias dentro de Junts.

Vilagrà se ha referido así a la propuesta de incluir a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Míriam Nogueras en la delegación de la Generalitat. Sànchez, secretario general de JxCat, había denunciado que la decisión de Aragonès de no aceptarlos se debía en realidad a un “veto” de Moncloa.

En declaraciones a RAC 1, Puigneró ha descartado modificar la propuesta de nombres de JxCat. “No nos excluimos de la mesa, hemos sido excluidos de la mesa. Nos sentimos vetados”, ha asegurado. También ha enfriado los ánimos de poder llegar a un acuerdo de última hora o a corto plazo. “Si no cambian las circunstancias de este veto, es evidente que no podremos ir a la mesa porque no nos dejarán entrar”, ha adelantado.

“Es muy feo vetar a Jordi Turull y Jordi Sànchez. Alguien nos tendrá que explicar si esta era una condición sine qua non del Gobierno de España para sentarse a negociar”, ha señalado Puigneró. “A nosotros nos podría no gustar alguna de las personas” de ERC en la mesa, ha afirmado, asegurando que JxCat “acepta” todos los nombres.