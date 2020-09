Generosidad ante un momento histórico

Pool via Getty Images

España necesita presupuestos. Es algo tan obvio que suena a perogrullada. Y más cuando todavía arrastramos la prórroga de las últimas cuentas de Mariano Rajoy elaboradas para 2018, un texto sin ninguna sensibilidad social y que lógicamente no responde a la realidad sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del covid-19. Con este contexto apelar a la responsabilidad de todo el arco parlamentario no debería resultar necesario, tendría que surgir de manera espontánea. La sociedad española exige encarecidamente (y con razón) este consenso básico para hacer frente al reto colectivo que encaramos. Se demanda altura de miras y luces largas, no el regate corto y el rédito inmediato que tanto caracteriza a la derecha española, muy poco generosa y colaboradora cuando está en la oposición.

Se ha de afrontar la aprobación de los presupuestos para 2021 con la mente abierta y liberados de prejuicios. La negociación y el ulterior acuerdo deben girar sobre lo que conviene a España, pensando en las necesidades de una ciudadanía que requiere de políticas públicas y de servicios públicos para transitar por este proceloso periodo de cohabitación con el coronavirus hasta que se encuentre el tratamiento para derrotarlo. Estamos, por tanto, ante un proyecto de emergencia nacional que demanda lo mejor de todos y todas. Este país no se puede permitir el lujo de desaprovechar los 140.000 millones que nos corresponden del fondo extraordinario de la Unión Europea y para ello se ha de contar sin excusas con el instrumento jurídico que permitiría la movilización de esta ingente cantidad de dinero para acelerar la recuperación y rescatar a los que peor lo están pasando.