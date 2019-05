Geografía del pacto (versión post 26-M)

Tras su reclamación de seguir entrando en el Gobierno de Iglesias este lunes, este martes le ha tocado el turno de palabra a Irene Montero, que ha señalado que este Ejecutivo estatal “tiene que hacerlo el PSOE, pero no puede hacerlo solo”, por lo que ha asegurado que “necesita alianzas” y que “debería mirar a la izquierda”. “La gente no quiere que el PSOE en las elecciones dijera que haría un Gobierno mirando a la izquierda y termine haciéndolo mirando a la derecha y a Ciudadanos, ya se lo dijeron que con Rivera no”, ha señalado. Por cierto: la agenda de medios de Podemos este miércoles está vacía.

Y no solo entre los socialistas se le hace ver esta debilidad, sino que al propio Iglesias se lo han trasladado desde Podemos Andalucía, que no quiere ese Ejecutivo con el PSOE. El líder ‘morado’ sabe que tiene que escuchar lo que le llega desde el sur, después de que sólo haya resistido José María González ‘Kichi’ en Cádiz, además de Joan Ribó (Valencia), de los llamados ayuntamientos del cambio.

Sánchez lo ha querido dejar muy claro desde Bruselas y ante la prensa continental: “En Europa no se entiende que un partido que se autodefine como liberal se apoye en la ultraderecha para conformar gobiernos”. Y le ha pedido quitar el cordón sanitario al PSOE. Es decir, que facilite gobiernos regionales y que se abstenga en la investidura para no tener que depender de los independentistas.

¿Y el veto a Sánchez acordado antes del 28-A? Villegas ha insistido antes de que hablara el presidente en Bruselas en que no va a pactar “en ningún caso” con el líder del PSOE y que se cumplirá su compromiso de que sus votos no sirvan para hacerle presidente, “ni por activa, ni por pasiva”. “Vamos a ser la oposición a ese (futuro) Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, ha apostillado.

Ruido interno en el PP

Mientras el PP trata de amarrar las comunidades y los ayuntamientos que pueda: con la obsesión principal de Madrid. El líder popular, Pablo Casado, ha dicho que quiere a Cs como “socio prioritario”, sin cerrar la puerta a Vox.

Todavía colea que este lunes Casado no definiera a Vox como ultraderecha después de su viraje al centro y que dijera que el partido no se había movido. Estas palabras han provocado malestar entre algunos barones, que lo comentaron tensamente en la posterior comida. No obstante, en Génova todavía respiran al no haber sido ‘sorpassados’ por Cs.

¿Y Vox? El partido de Santiago Abascal perdió la mitad de sus votantes en un mes, pero será trascendental para el bloque de la derecha si quiere lograr puntos clave como Madrid. Los ‘verdes’ no quieren que pase como en Andalucía y exigen un trato de mayor relevancia y entrar en los Ejecutivos.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido a Cs de que en ningún caso apoyarán a los partidos que se nieguen a sentarse a hablar con ellos, y ha exigido “respeto” para sus votantes.

Los españoles ya han hecho su tarea en las urnas, ahora los deberes los tienen que completar los políticos. Asignatura: Geografía de pacto.