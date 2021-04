George Adamson, Baba ya Simba, corazón de león

Según se reveló a los medios, George estaba como loco, había oído disparos e intuyó que uno de sus empleados y el turista a quien este trasladaba en esos momentos al aeropuerto habían caído en manos de los furtivos. No se lo pensó. Subió a su todoterreno junto a tres de sus hombres y salió a toda prisa hacia el lugar de donde procedían los disparos.

La vida de George Adamson es un relato apasionante que no mucha gente conoce. Nació en la India a principios del siglo pasado. Siendo muy joven se trasladó a Kenia donde, después de trabajar en los oficios mas diversos, se ganó la vida durante un tiempo como cazador de leones en safaris para turistas.

¿Qué llevó a Adamson a abandonar la caza de leones para convertirse en su mayor defensor?

El matrimonio —que no tuvo descendencia— cuidó de Elsa como de una hija, siendo uno de los primeros casos documentados de un animal salvaje domesticado. Años más tarde, ante las presiones para que Elsa fuera enviada a un zoológico como sus hermanas, Adamson y Joy decidieron reinsertarla en su medio natural, no sin antes reentrenarla para que su supervivencia no corriera peligro. Aunque su vuelta a la vida salvaje fue todo un éxito, Elsa falleció repentinamente tiempo después debido a unas fiebres causadas por garrapatas.