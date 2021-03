La familia de Floyd se arrodilla frente a la corte que juzga su muerte

Hasta 40 años de cárcel

Chauvin, de 45 años, está acusado de tres cargos que, de mayor a menor gravedad, son asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, el millonario acuerdo alcanzado hace dos semanas entre el Ayuntamiento y la familia del afroamericano, que recibirá 27 millones de dólares para evitar llevar a juicio a la ciudad, complica la presunción de inocencia del exagente.

Mientras, cerca de 200 personas se han manifestado para pedir justicia para Floyd. La protesta ha durado una hora y ha recorrido las calles colindantes al Centro Gubernamental del condado de Hennepin, epicentro hace un año de las mayores manifestaciones raciales en décadas en EEUU.

Los manifestantes han cantado consignas contra la violencia policial y el sistema judicial en EEUU como “No Justice No Peace, Prosecute the Police” (Sin justicia no hay paz, procesen a la Policía) o “Chauvin Guilty” (Chauvin culpable).

En la sala solo hay dos asientos reservados al público debido a la pandemia del coronavirus. El hermano de Floyd, Philonise, ha estado presente, mientras que del lado de Chauvin no ha acudido nadie. El resto de familiares han seguido el juicio desde otra sala a través Court TV. Sin embargo, un problema técnico ha adelantado el cierre de la sesión.