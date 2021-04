George Floyd y el arco del universo moral: racismo y violencia en Estados Unidos

Los blancos sureños consideraban necesario el derecho a tener armas de fuego para mantener control sobre los negros a nivel individual o mediante milicias informales o slave patrols, patrullas que se dedicaban a perseguir a los esclavos que se habían escapado o a impedir rebeliones de estos mediante la intimidación. A los blancos norteños este derecho no les parecía mal ya que, al fin y al cabo, la riqueza del país estaba basada no solamente en la esclavitud sino también en el colonialismo. Recuérdese que los anglosajones se habían apoderado de las tierras de los indios y que más adelante acabaron tomando también las tierras de los hispanos. Estos grupos étnicos despojados y subordinados se veían como potencialmente peligrosos para los blancos, a quienes el acceso a armas de fuego, negado a la población de color, les daba sensación de seguridad.

El miedo a la población de color causado por los prejuicios y la mala conciencia no ha desaparecido. Ahora que todos los ciudadanos, y no solamente los blancos, tienen acceso a armas de fuego, en cierto modo se ha agravado.

Durante toda su historia, la policía ha tratado a los miembros de las minorías étnicas con sospecha, deteniéndolos constantemente con pretextos frívolos. Cuando un agente se enfrenta a un negro, a un hispano u a otro ciudadano de tez oscura, los nervios y el racismo pueden hacerle apretar el gatillo precipitadamente. Es sabido que una de las cosas más peligrosas que pueden hacer los varones de tez oscura es conducir un coche, ya que la policía los para con mucha más frecuencia que a los blancos. Y bastantes de estas paradas acaban en muertes injustificadas. Driving while black or brown (“conducir siendo negro o pardo”) puede llevar a uno a la tumba.

Los adolescentes de las minorías étnicas, muy especialmente los negros, suelen ser aleccionados por sus padres sobre este punto al aproximarse a la edad adulta. El propósito de the talk (“la charla”) es enseñar a los chicos a minimizar el peligro. Se les dice que, si les para la policía, aparquen en el acto y no salgan del coche ni hagan movimientos bruscos, que mantengan las manos en el volante a la vista de los agentes en todo momento, que no las metan en los bolsillos ni abran la guantera, que hablen lo menos posible y de manera ostensiblemente respetuosa, que no se quejen del tratamiento recibido por muy abusivo que sea. A los adolescentes blancos sus padres no tienen que hacerles estas advertencias, ya que no corren peligro de sufrir acoso policial.

La impunidad con la que la policía ha matado a negros, a hispanos y a otros ciudadanos de tez oscura durante toda la historia de EEUU parece haberse quebrado con el veredicto del juicio por la muerte de Floyd. Ver a Chauvin salir esposado del juzgado camino de la cárcel fue impactante. También fue impactante que, inmediatamente a continuación, el Ministerio de Justicia anunciase una investigación de la policía de Minnesota para analizar sus modelos de conducta y determinar los pasos a seguir para luchar contra el racismo sistémico. Hay esperanza de que en Minnesota y en el resto del país haya cambios profundos.

Martin Luther King dijo una vez que el arco del universo moral era largo, pero se inclinaba hacia la justicia. Quizás lo que estamos presenciando ahora sea el comienzo de esa ansiada inclinación.