El comentado 'look' de Georgina Rodríguez en su última foto: "Ya no sabe qué ponerse"

Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, es una experta en mostrarse con looks atrevidos en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 14 millones de seguidores.

La modelo publicó una imagen de ella tumbada en un sofá del Allianz Stadium, el estadio de la Juventus. Rodríguez se encontraba en el campo italiano viendo a su pareja, que empató contra el Sassuolo y anotó un gol de penalti.

Pero no fue su sensual pose en el sofá lo que más llamó la atención, si no que fue la peculiar vestimenta elegida para acudir al partido. Rodríguez decidió combinar un chándal gris con unos zapatos de tacón blancos, algo que no pasó desapercibido.