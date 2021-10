Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo esperan su segundo hijo en común

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo van a ser padres de nuevo. La revista ¡Hola! ha informado en exclusiva de la noticia y asegura que Rodríguez está embarazada de tres meses.

Este será el segundo hijo en común de la pareja, que actualmente reside den Manchester, pero el quinto para el futbolista. Ronaldo es padre de un niño de once años, Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, de cuatro años. El deportista y la empresaria tuvieron su primera hija en común, Alana Martina, en 2017.

La publicación afirma que la noticia, que también ha podido confirmar El programa de AR, ha llenado de felicidad a la pareja que está “feliz e ilusionada”.

Cristiano y Georgina comenzaron su relación a mediados de 2016 después de conocerse en una tienda de Gucci en Madrid en la que Rodríguez trabajaba entonces. Cuando conoció al futbolista, la modelo se quedó impactada. “Temblaba delante de él”, confesó a la revista italiana Grazia. “Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, añadió.

En la misma entrevista con la publicación, Rodríguez cuenta cómo le cambio la vida conocer a Cristiano: “Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa”.

Ronaldo también ha hablado de la relación con su novia, aunque de una manera más explícita. En una entrevista con Piers Morgan aseguró que ni su mejor gol era tan placentero como el sexo con su Gio.