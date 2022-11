Gerard Piqué anuncia su retirada

Polémico en el campo —inolvidable su ‘manita’ al Real Madrid tras el 5-0 en un ‘Clásico’— y también fuera de él, no ha evitado la controversia ni en el vídeo de su despedida, que comienza con una voz en off preguntando ¿creéis que Piqué debe dejar el Barça?. “Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien hable de mí”, contesta él.