Gerard Piqué y Shakira han dado alguna vez pinceladas de su vida privada, siempre sin entrar en detalles. Ahora, contra todo pronóstico, el futbolista ha ahondado más en ella para explicar la presión a la que están sometidos los hijos de la pareja, Milan y Sasha, de ocho y seis años, respectivamente.

El deportista, que mantiene una relación con la cantante desde hace más de diez años, ha concedido una entrevista al programa Nexes de TV3 donde ha explicado cómo perciben sus pequeños la gran fama de sus padres. “Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, ha contestado Piqué, que como padre intenta buscar el equilibrio.

“Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, con padres no conocidos. No teníamos esta presión”, ha relatado el futbolista catalán.

Con ello, Piqué se refiere a la importancia de que sus hijos conozcan lo que es tener una victoria personal “aunque sea en casa”. Lo hace, ha explicado, pensando en el futuro. “Jugando a fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar. Ya les costará o tendrán esta presión para ganar fuera de casa: que sientan que tienen estas victorias personales dentro”, ha detallado.

Finalmente, el futbolista ha insistido en las dificultades de criar a unos niños que están en el foco de todos los fotógrafos por ser hijos de quienes son, tal y como ya explicó Shakira en la revista ¡Hola!, cuando dijo que “no es fácil criar hijos cuando eres un personaje público”.