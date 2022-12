La Kings League está calentado motores para su arranque el próximo 1 de enero con el primero de los enfrentamientos entre el grupo de Ibai con el de The Grefg. No obstante, no es lo único que se ha calentado en este proyecto deportivo de Gerard Piqué que juntará a 12 equipos que estarán dirigidos por 12 influencers, entre los que destacan exfutbolistas, streamers, algún periodista y algún tiktoker. En su primera gran noche, en la que realizó el draft de jugadores, no faltaron ni los piques, ni el propio Piqué intentando salir del paso.