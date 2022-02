Gervasio Deferr se sincera con Jordi Évole: "Tengo claro que es culpa mía”

Sobre los años que le quedan, ha resaltado que lo único que espera es disfrutar de la vida. “Vivir, enseñar, que me encanta, mi trabajo es es una pasión. Me lo paso muy bien, entrenando y ensañando gimnasia, que es lo que he hecho siempre, con mis niños y mis niñas que me dan una alegría”, ha destacado.

Gervasio Deferr ha contado que ha estado unos días enfermo con el coronavirus y que llegó a pensar que no lo superaba. “Y el volver al gimnasio, y ver a todas esas caritas mirándome. Me llena el alma, me siento super feliz. He encontrado mi sitio. Y no solo por el lugar, que también, sino por la esencia, por lo que hacemos. Es un gozo continuo, realmente, y ahora lo único que quiero hacer es eso”. “Disfrutar de mis sobrinas, de mi madre, mi padre, mi hermanos y poco más, poco más”, ha contado el gimnasta visiblemente emocionado.